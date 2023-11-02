Враг хочет окружить Авдеевку, а ВСУ атакуют у Бахмута: карта боевых действий за 2 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 317 дней борются против российских захватчиков и освобождают захваченные территории нашего государства. В то же время враг не оставляет надежды захватить наши города и села, поэтому активно штурмует позиции Вооруженных Сил.
Так, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Как продолжаются бои на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника.
Россияне пытались штурмовать Синьковку: смотрите на картеНа Лиманском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.
На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.
В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Враг пытался наступать у Хромового: смотрите на карту
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага.
Враг пытался окружить Авдеевку: смотрите на картуНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.
Россия пыталась штурмовать Марьинку: смотрите на картуНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.
Россиян отбили возле Старомайорского: смотрите на карту
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Какая ситуация по другим направлениямНа Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери у врага в технике и живой силе
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.