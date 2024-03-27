Россияне давят на Донетчине и других направлениях фронта: обзор карты боевых действий за 27 марта

Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех линиях фронта. Несмотря на это, враг пытается восстановить утраченные позиции и захватить новые территории.

За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и мирных населенных пунктах.

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Ситуация на направлениях фронта

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг присутствует в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску наших военных на другие приоритетные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Навраг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, однако успеха не имел.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Нанаши бойцы отбили 13 атак россиян в районе села Белогоровка Луганской области и сел Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Нанаши воины отбили 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области. На, наши защитники отбили 9 атак врага в районе населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении

НаСилы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки, Георгиевки, Урожайного, где противник, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. Навраг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Враг атаковал на Запорожье: смотрите карту

Как наши защитники дают отпор

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 средство противовоздушной обороны, 1 артиллерийскую систему и 1 склад боеприпасов противника.

Навраг до сих пор стремится выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.