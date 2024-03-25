Россияне захватили Тоненькое, продвижение к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Российские военные после захвата Авдеевки продолжают попытки продвижения на восточных рубежах. В частности, в течение последней недели враг добился некоторых успехов в окрестных селах вблизи города. Не менее тяжелой остается ситуация в направлении города Часовой Яр в Донецкой области.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 18 по 24 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Смотрите также Как и откуда Россия наносит удары по Украине: карта и перечень вражеских аэродромов

Движение россиян возле Авдеевки

В течение последней недели враг не оставил попытки продвинуться в ближних селах на Авдеевском направлении. С помощью непрерывных штурмов с применением бронетехники и авиабомб россиянам все же удалось получить ограниченный успех на линии Бердычи – Первомайское. Так, Силам обороны пришлось покинуть позиции в Тоненьком.

Кроме этого, россияне более недели назад взяли контроль над основной частью Орловки – это дало им возможность вплотную подойти к селу Семеновка. Бои продолжаются и в населенном пункте Бердычи – ни одна из сторон не контролирует его полностью. В то же время стоит отметить, что в течение недели ВСУ удается удерживать врага на прежних позициях. Российская армия тщетно пыталась захватить улицу, параллельную той, которую она взяла под контроль более недели назад.

Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Авдеевском направлении на конец недели / Карта DeepStateMAP

Тяжелая ситуация в направлении Часового Яра

Так, на прошлой неделе россияне были чрезвычайно активными в направлении Часового Яра. Российская армия проводит массированную атаку на большой ширине полосы соприкосновения и, к сожалению, ей удается продвигаться.

Врагу за последние дни удалось захватить новые позиции в селе Ивановское. В то же время о полном контроле над населенным пунктом речь не идет. Кроме этого незначительно увеличилась серая зона вокруг того же Ивановского.

Ситуация возле Ивановского в начале недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация возле Ивановского на конец недели / Карта DeepStateMAP

Россияне штурмуют Восток

Учитывая ситуацию в Донецкой области, враг не оставил идеи полной оккупации этих территорий. На этой неделе продолжались бои в населенных пунктах вблизи Марьинки. Так, южнее указанного города враг давит на Новомихайловку и окрестности. Ситуация там в течение недели ухудшилась. Сейчас под контролем россиян находится примерно половина поселка. Кроме этого россияне незначительно продвинулись и на севере Новомихайловки.

Непосредственно в окрестностях Марьинки продолжаются бои. Под ударом россиян остаются населенные пункты Георгиевка и Победа. Россияне посылают волнами живую силу, чтобы получить хоть какие-то успехи на этом направлении. В течение недели ВСУ продолжают удерживать врага на прежних позициях, однако есть расширение серой зоны. Также оккупанты давят и на Красногоровку.

Ситуация возле Марьинки на начало недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация возле Марьинки на конец недели / Карта DeepStateMAP

Сообщение о 4-километровом продвижении оккупантов возле Угледара является фейком. Линия фронта там остается стабильной, ВСУ отражают все попытки россиян получить здесь тактическое преимущество.

Обстановка на южных рубежах

В течение недели россияне также не оставили попыток наступать на клин в Запорожской области, который удалось создать ВСУ летом прошлого года. В частности, враг пытался продвигать в направлении Вербового. Однако в течение этих дней он не достиг успехов.

Кроме этого, были и попытки штурмов непосредственно Работино. Силам обороны удается держать линию фронта на этом направлении стабильной – врага успешно ликвидируют. Сообщается, что оккупанты понесли значительные потери и отступили. Активные бои на Запорожском направлении продолжаются.

Ситуация возле Работино на начало недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация возле Работино на конец недели / Карта DeepStateMAP

Кроме этого, россияне поддерживают активность и на Бердянском направлении. Продолжались бои вблизи населенного пункта Урожайное. Оккупанты накатами пытались захватить посадку вблизи поселка – большинство атак удалось отбить, однако враг не уменьшает активность. Враг имел ограниченный успех вблизи Старомайорского.

ВСУ нуждаются в помощи

Титаническими усилиями Вооруженные Силы продолжают удерживать врага. В условиях дефицита вооружения и западной помощи им удается удерживать линию фронта относительно стабильной. Так, в частности, украинцы продолжают противостоять врагу на левом берегу Днепра – вблизи населенного пункта Крынки. Там враг в течение недели 12 раз пытался выбить украинцев – однако в очередной раз ему это не удалось.

Также нелегкой является ситуация на Купянском и Лиманском направлениях. Линия боевого соприкосновения там более месяца остается стабильной, несмотря на то, что россияне регулярно осуществляют попытки штурма на этом направлении. Как можно заметить, попытки "создать санитарную зону" остаются только в воображении Владимира Путина и не имеют никакой перспективы в реальности. Однако в агонии россияне регулярно используют КАБы, что приводит к потерям и среди гражданского населения.

Однако стоит помнить, что только мужества недостаточно для противостояния врагу – нужно как оружие, так и медикаменты и оснащение.