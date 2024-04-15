Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной, а иногда и критической. Особенно это касается восточных направлений – Авдеевского и Бахмутского. Также сложная ситуация в Запорожской области в районе Работино.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 8 по 14 апреля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Оккупированное Первомайское. Авдеевское направление

Уже длительное время одним из самых сложных направлений на линии фронта остается Авдеевское, особенно после кульминации боев за Авдеевку и дальнейшего российского наступления. Нашим воинам удалось замедлить темп вражеского продвижения, однако россияне продолжают атаковать. В том числе и с помощью неоднократно загаданных "банзай-атак" – то есть оккупанты на БТРах врываются в населенный пункт и пока наши воины уничтожают технику, те разбегаются в надежде хоть где-то закрепиться или же на месте пытаются рыть окопы. Для одного экипажа это верная смерть, но если один за другим отправлять таких "банзаев" – вражеским войскам удается продвигаться.

Бои на Авдеевском направлении продолжаются по всей линии соприкосновения от Новобахмутовки до Уманского и Нетайлово. В течение прошлой недели российские войска оккупировали село Первомайское и вышли на окраины Нетайлово. Восточные окраины населенного пункта в серой зоне, пока неизвестно, прорвались ли оккупанты в село.

Враг ведет активные наступательные действия в направлениях сел Яснобродовка и Уманское. Россияне подошли вплотную к последнему и юго-восточные окраины сейчас в серой зоне, однако о закреплении вражеских войск речь не идет.





Ситуация в районе линии Первомайское – Уманское / Карта DeepStateMAP

Сложной остается ситуация в районах населенных пунктов Семеновка и Бердычи. В последнем россияне продолжают продвигаться – почти половина села оккупирована россиянами, еще часть – в серой зоне. Под полным контролем ВСУ находится западная часть села. В то же время большинство Семеновки в серой зоне, однако о пребывании оккупантов там неизвестно.

Кроме того, россияне наступают в направлении села Новобахмутовка и в течение прошлой недели враг смог продвинуться в этом направлении. Аналогичной остается ситуация и в направлении Новокалиново – там оккупанты продвинулись в район железной дороги при поддержке пехоты, неизвестного количества БМП и 2 танков.



Ситуация в районе Новокалиново – Семеновки / Карта DeepStateMAP

Захвачена Богдановка. Что происходит в Часовом Яру

Еще одним сверхсложным направлением является Бахмутское. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне поставили себе цель захватить город Часов Яр до 9 мая, чтобы в этот день сделать еще одно "победобесие". Поэтому это направление будут со стороны Украины существенно усиливать.

В течение прошлой недели врагу так и не удалось прорваться в сам город. Однако, вероятно, они удерживают захваченные ранее крайние дома в городе. В то же время россияне прибегают к тактике уничтожения города, в частности с помощью управляемых авиабомб, РСЗО и артиллерии.

Сложнее ситуация возле города, где россияне активно наступают по линии Богдановка – Ивановское. В течение прошлой недели враг почти полностью захватил Богдановку. Под контролем ВСУ остаются западные края села. Также оккупанты продвинулись возле Ивановского и на севере самого села.



Ситуация возле Часового Яра / Карта DeepState MAP

Россияне активизировались возле Угледара

После разгрома тихоокеанских пехотинцев под Угледаром, россияне время от времени активизируют наступательные действия в этом направлении, однако чаще это локальные действия. Например, вражеские войска активизировались восточнее Угледара в Никольском.

Также продолжаются бои в Новомихайловке. Полного контроля над селом враг не имеет, однако большинство оккупировано. Под контролем ВСУ – западные окраины села.





Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP

Село уничтожено. Ситуация в Работином

Еще одним сложным направлением является район Работиного – уже несколько недель россияне пытаются повторно оккупировать Работинский клин, который удалось освободить нашим воинам прошлым летом.

Здесь оккупанты так же используют тактику "банзай-атак", поэтому они часто врываются в село, однако большинство из них чуть ли не сразу ликвидируют.

Активные бои, которые не утихают, привели к полному уничтожению села. Соответствующее видео показали Силы обороны Юга.

Как сейчас выглядит Работино: смотрите видео

Также враг атакует возле Вербового в надежде выбить ВСУ из Работинского клина с восточного направления.



Район Работино / Карта DeepStateMAP

Словом и делом. Армии критически нужна поддержка

Пока наше государство просит союзников не тормозить военную помощь на фоне нехватки оружия и боеприпасов, есть те, кто продолжает бороться. При любых погодных или иных условиях на фронте стоят наши защитники и защитницы. И даже в такой сложной ситуации наши войска на отдельных направлениях останавливают вражеские продвижения или замедляют их.

Воинам нужна поддержка. И словом, и делом. Тем, кто сейчас в сложных боях, нужна помощь тыла. Поддерживайте наших защитников и защитниц морально и материально.

Именно для того, чтобы наши воины имели все необходимое, работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.