Россияне оккупировали Шевченко Первое в Донецкой области и имеют еще несколько продвижений, – Deep State

Враг не оставляет намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState пишут, что российские войска оккупировали село Шевченко Первое Донецкой области.

Захватчики также имеют продвижение еще возле двух населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около 10 часов утра 20 июня. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле 2 населенных пунктов.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Шевченко Первое.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленевки и Малиновки,

– говорится в сообщении.

Ситуация возле Шевченко Первое: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Новооленевки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Малиновки: смотрите на карте

К слову, в Генштабе сообщали, что в течение минувших суток произошло 176 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в частности 114 – из реактивных систем залпового огня.