Враг продвинулся возле по меньшей мере 5 населенных пунктов: обновление карты Deep State

Россияне активно наступают на ряде направлений, в частности в Донецкой области. Силы обороны пытаются сдерживать противника по всей линии боевого соприкосновения, отражая атаки.

Впрочем, врагу удается продвигаться на отдельных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне

Россияне, по данным аналитиков Deep State, имеют определенные продвижения у 5 населенных пунктов.

Враг продвинулся в Двуречной, Большой Новоселке, возле Надежды, Успеновки и Славянки,

– говорится в сообщении.

Все они расположены на территории Харьковской, Луганской, а также Донецкой области.

Противник активизировался возле населенного пункта Двуречная: смотрите на карте

Большая Новоселка находится под угрозой окружения: смотрите на карте

Враг наступает на поселок Надежда: смотрите на карте

Россияне атакуют возле Успеновки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Славянки: смотрите на карте

Напомним, еще 18 января враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки. Враг атаковал город бронетехникой. Противник пытался штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома.