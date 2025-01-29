Враг оккупировал Великую Новоселку и продвинулся возле 4 населенных пунктов, – Deep State

Российские захватчики оккупировали Великую Новоселку в Донецкой области. Также враг продвинулся вблизи 4 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 29 января.

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Что известно о продвижении россиян на фронте

По данным Deep State, на этот раз оккупанты имели продвижение на Покровском и Новопавловском направлении.

Враг оккупировал Большую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки,

– пишут аналитики.

Россияне оккупировали Великую Новоселку в Донецкой области: смотрите на карте

Какая ситуация возле Песчаного: смотрите на карте

Что происходит вблизи Надиевки: смотрите на карте

Как изменился фронт под Барановкой: смотрите на карте

Оккупанты имели частичный успех у Андреевки: смотрите на карте

К слову, аналитики Deep State отмечали, что российская армия, по состоянию на 28 января, продвинулась вблизи 4 населенных пунктов. Говорится о Дачном, Андреевке, Славянке и Новоандреевке.