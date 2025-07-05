Враг оккупировал 2 населенных пункта в Донецкой области и имеет продвижение вблизи еще одного, – Deep State

Вражеские войска России не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Deep State пишут, что противник оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут.

Захватчики также продвинулись возле еще одного населенного пункта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около половины 11 часов дня 5 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле Отрадного.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут, а также продвинулся возле Одрадного,

– говорится в сообщении аналитиков.

Ситуация возле Новоукраинки: смотрите на карте

Какова ситуация вблизи населенного пункта Зеленый Кут: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Отрадного: смотрите на карте

К слову, в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, о чем сообщили в Генштабе утром 5 июля.

По уточненной информации, вчера враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных ударов, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6312 обстрелов, в частности 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.