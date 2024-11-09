Оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов: карта DeepState

Российские захватчики не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий. Оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики в ночь на 9 ноября обновили свою карту боевых действий.

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Какова ситуация на фронте 9 ноября

По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы.

Заметим, что Максимовка – село в Волновахском районе Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Максимовки: смотрите на карте

Село Мясожаровка расположено в Сватовском районе Луганской области.

Какая ситуация возле Мясожаровки: смотрите на карте

Село Дальнее расположено в Покровском районе Донецкой области.

Агрессор продвинулся возле Дальнего: смотрите на карте

Российские захватчики продвинулись и возле города Селидово, что также в Покровском районе Донецкой области.

Продвижение врага возле Селидово: смотрите на карте

Село Петровка, возле которого продвинулся агрессор, также в Покровском районе.

Где расположена Петровка: смотрите на карте

Кроме того, российские военные продвинулись возле села Богоявленка Волновахского района Донецкой области.

Ситуация возле Богоявленки: смотрите на карте

Также агрессор продвинулся возле села Победа, что в Покровском районе.

Где расположено село Победа: смотрите на карте