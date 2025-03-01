Россияне продвинулись к Сумской области возле села Николаево-Дарьино, – DeepState

Украинские войска продолжают защиту Сумской области и боевые действия в Курской области России. За прошедшие сутки защитники столкнулись с продвижением врага на границе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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DeepState сообщил об изменениях на фронте

Аналитики обновили карту и отметили, что российские оккупанты продвинулись возле Николаево-Дарьино. Это село в Суджанском районе Курской области, которое расположено на границе с Украиной. Враги пытаются двигаться дальше в сторону Сумской области.

Николаево-Дарьино расположено недалеко от границы: показываем на карте

Между населенным пунктом и границей Украины 1,5 километра. Территория вблизи самой границы является серой зоной.

Вероятно, российские войска стремятся дойти до Сумской области, где уже происходят штурмы украинских позиций. Прорывы пытается осуществлять пехота оккупантов вместе с диверсионно-разведывательными группами. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не допустить перерезания Россией нашей логистики.

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. Самым горячим остается Покровское направление.