Россияне продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов: DeepState обновили карту фронта

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить территории Украины. Так, известно, что вражеские силы имели продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

Смотрите также Бойцы Сил обороны уничтожили более десятка российских военных и взорвали мост возле Покровска

Где продвинулся враг

Около 1 часа ночи 10 декабря аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся возле Новооленевки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Вознесенки: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись вблизи Плехово: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Александрии: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Гродовки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Возрождения: смотрите на карте

Российская армия продвинулась возле Петровки: смотрите на карте

Россияне продвинулись в Сонцовке: смотрите на карте

Захватническая армия продвинулась в Новотроицком: смотрите на карте

Силы противника продвинулись в Шевченке: смотрите на карте