Продолжается ожесточенная борьба украинских защитников против российских захватчиков. К сожалению, россияне снова продвинулись возле некоторых населенных пунктов.

Где продвинулся враг

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 16 мая.

По их данным, враг имел успехи возле двух населенных пунктов.

Он продвинулся у Разлива на Новопавловском направлении и в Новоалександровке на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Разлива: смотрите на карте

Россия имеет продвижение в Новоалександровке: смотрите на карте

Также аналитики уточнили ситуацию в Багатире на Новопавловском направлении

Ситуация в Багатире: смотрите на карте

К слову, за предыдущие сутки на фронте зафиксировали 165 боевых столкновений, 75 из которых на Покровском направлении.