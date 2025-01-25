Оккупанты продвинулись в Торецке и возле еще 3 населенных пунктов: DeepState обновили карту

Несмотря на значительные потери российская армия не покидает территорию Украины. Так, вражеские силы продвинулись в Торецке и вблизи еще 3 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.

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Где продвинулись россияне

Ночью 25 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись в Торецке, а также еще около 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся в Торецке, возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов,

– говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Торецке: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Надиевки: смотрите на карте

Войска противника продвинулись вблизи Дачного: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Сухих Ялов: смотрите на карте