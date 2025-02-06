Россияне давят на Лиманском направлении, тяжело и вблизи Покровска: карта боевых действий 6 февраля

В Украине продолжаются 1079 сутки широкомасштабной вооруженной российской агрессии против нашего государства. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений.

Больше всего из них произошло на Лиманском и Покровском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что произошло на фронте за сутки

На Харьковском направлении наши войска отбили 4 атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении произошло 8 атак оккупантов, штурмы отражали неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского.

Россияне приближаются к Ямполовке: смотрите на карте

На Северском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Спирного, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении остановили 24 штурмовые и наступательные действия в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надиевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

Противник наступает на Удачное: смотрите на карте

На Новопавловском направлении отбили 3 атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 2 атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении отбили 9 российских захватчиков.

Что происходит на фронте в Украине / Карты Генштаба ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.