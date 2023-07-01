Безуспешное наступление врага на Востоке и увеличение дезертирства: карта боевых действий 1 июля

В Украине продолжаются 493 сутки полномасштабного вторжения, которые начали российские захватчики. Враг не оставляет попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке, однако все их попытки напрасны, ведь ВСУ дают мощный отпор противнику.

Так, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

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Враг не прекращает коварных обстрелов

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке в Донецкой области – 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке в Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.

Вместе с тем, в ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Какая ситуация на Севере

Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области;

Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Двуричанское Харьковской области.

Враг безрезультатно наступает на Востоке

Наоперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Напротивник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали:Напротивник совершил бесполезные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестово Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области. На, в течение суток противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не достиг. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

Враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества: смотрите на карте

Напротивник совершил бесполезные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово. Нанес авиационные удары в районах Торецка и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступать возле Бахмута: смотрите на карте

На, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

Враг не достиг успеха возле Авдеевки: смотрите на карте

Нанаши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время враг нанес авиационный удар возле этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

ВСУ дают отпор вблизи Марьинки: смотрите на карте

Навраг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Россияне обороняются на Юге

Напротивник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Ровно, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Карта боевых действий на Юге

Кроме того, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.

Вместе с тем оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

ВСУ наносят немалые потери оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: