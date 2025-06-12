На фронте 220 атак, горячее на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боев 12 июня
- Украинские защитники отбили 220 атак врага на многих направлениях фронта, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском и Курском.
- На Покровском направлении было остановлено 62 штурмовые и наступательные действия, а на Новопавловском - 46 атак.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Украинские защитники продолжают героически оборонять позиции на фронте и не давать врагу продвинуться вперед. Всего за минувшие сутки зафиксировано 220 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Где отражали атаки наши защитники на фронте
На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.
Как изменился фронт возле Белогоровки: смотрите на карте
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 3 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.
Какова ситуация возле Яблоновки: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожье.
На Новопавловском направлении было более 45 вражеских атак: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 5 атак в районе Малиновки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел 3 атаки в направлении населенного пункта Павловка.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 40 управляемых авиационных бомб, а также совершил 268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.