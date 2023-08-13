Россияне не оставляют попыток вернуть Урожайное, пытаются наступать: карта боев за 13 августа
13 августа 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке нашей страны. Однако украинские защитники не только сдерживают врага и дают ему отпор, но и проводят наступательные операции.
За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются у Бахмута, а также на Лиманско-Купянском направлении.
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Где наступают россиянеНа Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
Враг давит на Купянск: смотрите на картеНа Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
Карта боев на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевка, Торецк Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.
Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.