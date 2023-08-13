Россияне не оставляют попыток вернуть Урожайное, пытаются наступать: карта боев за 13 августа

Российские военные не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях на Востоке нашей страны. Однако украинские защитники не только сдерживают врага и дают ему отпор, но и проводят наступательные операции.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются у Бахмута, а также на Лиманско-Купянском направлении.

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Где наступают россияне

Напротивник вел безрезультатные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Враг давит на Купянск: смотрите на карте

Напротивник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

Карта боев на Лиманском направлении

Напротивник вел безрезультатные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевка, Торецк Донецкой области. Напод плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.

Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Что происходит на Севере

На, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области. Навраг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.Навраг нанес артиллерийские обстрелы по более чем 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Наартиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Велетенськое Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.Наоперативная обстановка без значительных изменений. Напротивник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка Сумской области и Уды, Стрилеча, Глубокое, Охримовка, Бударки на Харьковщине.