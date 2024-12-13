Россияне подступают к Покровску и Курахово: карта боевых действий на 13 декабря

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной, враг активно штурмует позиции в направлении Покровска и Курахово. За прошедшие сутки было зафиксировано 210 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 35 авиаударов и совершил 4 170 обстрелов, из них 103 – из реактивных систем залпового огня.

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Как изменилась ситуация на фронте за последние сутки

На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.

Какова ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Загрызово, Двуречной и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

Как изменился фронт возле Копанок: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

Враг штурмовал позиции вблизи Миролюбовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

Что происходит возле Сонцовки: смотрите на карте

На Времевском направлении противник совершил 31 штурм наших позиций в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Враг атаковал позиции ВСУ в Константинопольском: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупант совершил две безрезультатные попытки атаковать позиции украинских подразделений в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков. Также террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов с применением 18 КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.