Россия могла захватить Урожайное, тяжелее всего на Покровском направлении: карта боевых действий 14 июля

Оккупанты продолжают попытки наступать на фронте. Однако украинские военные пытаются сдержать противника.

Генштаб ВСУ сообщил, что только за прошедшие сутки состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении.

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Что известно о ситуации на фронте

Нанаправлении было 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Где враг давит на Харьковщине: смотрите на карте

Нанаправлении Россия атаковала 18 раз. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

Что происходит в районе Синьковки: смотрите на карте

Нанаправлении Россия атаковала 16 раз неподалеку Грековки, Макеевки и Тернов. Нанаправлении – ВСУ отбили 12 штурмовых действий российских захватчиков у Белогоровки, Раздоловки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Нанаправлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки и Андреевки. Нанаправлении Россия атаковала 13 раз неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

Враг давит в районе Торецка: смотрите на карте

Нанаправлении ВСУ отбили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где оккупанты, при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.Аналитики DeepState заявили, что враг оккупировал Урожайное, продвинулся возле Александрополя, Новоселовки Первой, в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.

Россия временно продвинулась в Урожайном: смотрите на карте

Нанаправлении украинские военные отбили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанаправлении – осуществили 18 штурмов наших позиций неподалеку Урожайного, Водяного, Макарова, Большой Новоселки и Константиновки. Нанаправлениях – враги пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций. Две атаки россиян успеха не имели в районах Малой Токмачки и Казачьих Лагерей. Нанаправлении оперативная – ситуация без существенных изменений. Нанаправлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе собластями Россия сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Какие потери врага

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 1 320 единиц личного состава. Кроме того, ВСУ уничтожили: