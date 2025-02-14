Адские бои на Покровском и Курском направлениях: карта боевых действий за 14 февраля

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, украинские защитники мужественно противостоят вражескому давлению. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 89 авиационных ударов, а также совершил около 6 тысяч обстрелов.

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Что происходило на фронте за сутки

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где за сутки произошло 4 атаки оккупантов.

Какая ситуация возле Голубовки: смотрите на карте

За прошедшие сутки враг 7 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз в районе Часового Яра.

14 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Как изменился фронт в Андреевке: смотрите на карте

Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

Что происходит возле Бурлацкого: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку агрессора в направлении Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удар, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.