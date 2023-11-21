Враг возобновил наступление на Запорожском направлении: карта боевых действий за 21 ноября

Украинские защитники продолжают освобождать территорию нашего государства от оккупантов на Востоке и Юге. В то же время россияне активно штурмуют позиции Вооруженных Сил по разным направлениям фронта.

Так, российская армия возобновила свое наступление на Запорожском направлении. Всего за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны

Враг атаковал восточнее Петропавловки: смотрите на карте

Наоккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ отразили наступление россиян возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силы обороны отразили 10 атак.

Россия пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны

Враг атаковал у Победы: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники

Силы обороны отразили атаку у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Напротивник вел штурмовые действия вблизи Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Российская армия возобновила штурм Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли россиянам Силы обороны в технике

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. НаСилы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.