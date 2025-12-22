Россия оккупировала Звановку и движется в другие районы Донецкой области: обновление DeepState
- Российские войска оккупировали Звановку и продвинулись вблизи Свято-Покровского в Донецкой области, по данным DeepState.
- Изменения на фронте также зафиксированы вблизи Пазена, Орехово-Васильевки и Федоровки.
Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников на фронте. Несмотря на отражение штурмов враг имел продвижение в Донецкой области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Предпосылок завершения войны нет: командир полка "Ахиллес" эмоционально высказался о переговорах
Что изменилось на фронте?
Аналитики обновили карту боевых действий около 00:05 22 декабря. По их данным, Россия оккупировала один населенный пункт и продвинулась вблизи еще четырех в Донецкой области.
По данным ресурса, речь идет о захвате врагом Звановки. Также россияне продвинулись вблизи Свято-Покровского.
Враг оккупировал Звановку и продвинулся возле Свято-Покровского: смотрите на карте
Кроме того, враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Пазена в Донецкой области. Также зафиксированы изменения в районе Орехово-Васильевки и Федоровки.
Продвижение россиян возле Пазена и Федоровки: смотрите на карте
Россия продвинулась вблизи Орехово-Васильевки: смотрите на карте
Ситуация на фронте: последние новости
По данным ISW, украинские военные контратаковали на нескольких направлениях, в частности возле Купянска и Покровска. В то же время аналитики утверждают, что в последние дни продвижения России не фиксировали.
Также оккупанты пытались прорвать оборону на Сумщине. Бои шли в районе поселка Грабовское.
Президент Зеленский заявлял, что Украина не намерена оставлять территории, которые сейчас контролируют Силы обороны. Решение о свободной экономической зоне, по его словам, принимать украинцы.