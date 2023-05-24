Враг усилил обстрел Купянского направления, за Бахмут идут бои: карта боевых действий на 24 мая

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на нескольких направлениях на Востоке. Эпицентры боев остаются неизменными. В то же время враг немного усилил наступление на Купянск.

О ситуации на поле боя отчитались в Генштабе ВСУ, следить за линиями наступления можно с помощью карты Deep State. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки.

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Восток Украины

Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 26 боевых столкновений,сложная ситуация сохраняется возле Масютовки – продолжаются бои. За прошедшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано наибольшее количество обстрелов. Генштаб сообщает, чтовраг безуспешно наступал на Белогоровку. По данным DeepState Белогоровка Луганской области, уже находится в полуокружении.

Белогоровка на карте:

В Генштабе не сообщали о боях в самомпо состоянию на утро 24 мая. В то же время, заявили о попытках наступления врага в направлении Хромово. Отметим, что предварительно в Минобороны отчитывались, что на флангах Бахмута украинские военные продвинулись на несколько метров.враг продолжает наземные атаки возле Первомайского.продолжаются атаки на Марьинку. Во время наступления на Авдеевку и Марьинку враг совершил не менее 19 атак.

Линия столкновения вблизи Марьинки: карта

Юг Украины

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому активно ведут оборону на Юге: устанавливают баррикады против лодок на Днепре и минируют берега. Вдоль дорог на оккупированный Крым построили новые укрепления.

В то же время враг не прекращает обстреливать прифронтовую часть Украины.

На Запорожском и Херсонском направлениях зафиксированы вражеские авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также обстрелы Времовки, Бурлацкого, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области; Ольговского, Гуляйполя, Зализничного, Белогорья, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

Также под огонь артиллерии врага попали Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.