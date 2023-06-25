Россияне безуспешно наступают на Востоке, обороняются на Юге: карта боевых действий 25 июня

Российская армия пытается вести наступление на Востоке нашего государства, а также обороняться на Юге. Несмотря на это, Силы обороны героически отражают наступление и сдерживают врага.

Сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Марьинском и Авдеевском. За сутки на указанных участках фронта произошло 29 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

Нароссияне наступали в направлении Берестового, успеха не имели. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово в Харьковской области.

Россияне пытались наступать близ Берестового: смотрите на карте

Нарусские солдаты совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Веселое. Также враг нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Из артиллерии обстреляли Невское и Белогоровку в Луганской области, а также Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Оккупанты вели безрезультативное наступление в районе Веселого: смотрите на карту

Напротивник вел наступательные действия в районе Ивановского в Донецкой области, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Захватчики наступали возле Ивановского в Донецкой области: смотрите на карте

Навраг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время россияне провели артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка в Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Напротивник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Северного в Донецкой области. Кроме этого, враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское и Невельское в Донецкой области. Навраг нанес несколько авиационных ударов в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива, Макаровка в Донецкой области, а также совершил обстрелы Екатериновки, Богоявленки, Новомихайловки, Благодатного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Новоукраинки Донецкой области.Напротивник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивая основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. К тому же россияне нанесли авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки, Роботиного в Запорожской области.

Через сутки враг совершил артиллерийские обстрелы близко 50 населенных пунктов, среди них:

Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области ;

; Никополь Днепропетровской области ;

; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Какая ситуация на других участках фронта

Наоперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Кроме того, враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Галагановка Черниговской области ;

; Нововасиловка, Чуйковка, Руденко, Фотовыж, Волфине Сумской области;

Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Бдительная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка в Харьковской области.

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Кроме того, наши защитники уничтожили 6 разведывательных БПЛА россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.