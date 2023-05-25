ВСУ разрушили планы врага сразу на пяти направлениях: карта боевых действий по состоянию на 25 мая
Источник:Генеральний штаб ВСУ
Враг продолжает атаковать Украину ракетами и не перестает наступать. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях.
Об актуальной ситуации на утро 25 мая доложили в Генштабе ВСУ.
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Какая ситуация на фронтах
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
СеверНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области.
ВостокНа Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудар в районе Кисловки.На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное в Донецкой области.На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудар в районе Белой Горы.На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки.На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.
ЮгНа Запорожском и Херсонском направлениях
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 района сосредоточения живой силы,
- 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы,
- 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- еще 4 важные цели противника.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 205 тысяч захватчиков. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 500 оккупантов.