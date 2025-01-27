Лиманское и Покровское направления под вражескими атаками: карта боевых действий 27 января

Враг не прекращает атаковать позиции ВСУ, сосредоточив свои усилия на самых горячих участках фронта. Основные бои происходили на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях, где Силы обороны Украины отбили многочисленные штурмы и нанесли врагу значительные потери.

За минувшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник 4 раза штурмовал позиции украинских войск вблизи Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов.

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово.

Российские атаки на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться возле: Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 21 боевое столкновение в районах: Часов Яр, Ступочки, Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении остановлено 78 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи: Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Удачное, Котлиное, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении зафиксировано 12 атак вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении противник совершил 1 неудачную попытку атаковать позиции украинских войск в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне совершили 1 безрезультатную атаку, получив отпор.

В Курской области украинские защитники отбили 7 атак.

Враг совершил 435 артиллерийских обстрелов, нанес 25 авиаударов и применил 33 КАБ.

Враг атакует на Курском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.