Самые ожесточенные бои на Донбассе, продолжение российского террора: карта боевых действий за 4 апреля

В Украине уже 405-й день полномасштабной войны. Российские террористы продолжают обстреливать населенные пункты и не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ, информирует 24 Канал.

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Самые ожесточенные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отразили еще 69 атак врага.

Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Россия продолжает применять тактику террора

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из РСЗО. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины, ведь Россия продолжает использовать тактику террора.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском – за прошедшие сутки враг без успеха вел наступление в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии Макеевку, Невское, Диброву, Белогоровку Луганской области и Терны, Веселое, Звановку, Спорное и Раздолевку Донецкой области.

На Бахмутском – оккупанты пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжают штурмовать город. Также враг вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта.



От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, расположенные в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, расположенные в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях российские военные вели наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, однако, успеха не имели. В то же время враг обстрелял населенные пункты Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском – для корректировки огня артиллерии бойцы Путина активно применяли беспилотники. Также обстреляли населенные пункты Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

Ситуация на фронте: смотрите карту

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают давить на местное население. Так, 2 апреля людям запретили выходить из дома. За сутки были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и так далее.

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Силы обороны уничтожают врага

Авиация Сил обороны нанесла еще 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник. Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.