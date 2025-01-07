Враг атакует на Северском, Лиманском и Покровском направлениях: карта боевых действий 7 января

Российские войска нанесли 64 авиационных удара, используя 2700 дронов-камикадзе и более пяти тысяч артиллерийских обстрелов. Силы обороны Украины активно контратакуют на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском и других направлениях, нанося значительные потери врагу.

За прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские подразделения отбили три атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении четыре атаки врага, отражены в районах Синьковки, Петропавловки, Тополя и Загрызово.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении 13 атак противника, в частности у Надежды, Первомайского и Макеевки.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении две атаки на позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении пять столкновений в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении восемь атак врага вблизи Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовую и наступательную атаку врага в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлиное, Украинка, Ясеновое, Новое Елизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении украинские войска отбили 26 атак в районах Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

Российские атаки на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские войска успешно отбили одну атаку противника вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские войска без успеха дважды пытались штурмовать позиции украинских подразделений.

В Курской области украинские силы отбили 94 атаки врага. Враг нанес девять авиационных ударов и совершил 372 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении штурмовых действий противник не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.