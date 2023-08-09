ВСУ высадили десант на левобережье Херсонщины, Купянск держим: карта фронта 9 августа
За последние сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
24 Канал анализирует сводку Генштаба, отчет Института изучения войны (ISW), а также карту боевых действий от Deepstete по состоянию на 9 августа. Рассказываем, как изменилась ситуация на фронте за сутки.
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За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 86 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на ВостокеНа Купянском направлении украинские военные продолжают держать оборону: отразили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской и Новоселовского Луганской областей. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.
Заметим, что вчера позиции в этом направлении посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Вместе с командирами он обсудил оперативные решения. Сейчас это одно из самых сложных направлений.
ВСУ отбили атаки в районе Синьковка, Купянское направление: карта
На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.На Бахмутском
Ситуация на ЮгеНа Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ровнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
ВСУ форсировали Днепр
В отчете ISW говорится, что украинским войскам удалось взорвать десант у села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.
Отмечают, непонятно, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке. В утренней сводке Генштаба об этом упоминаний нет.
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На Херсонском направлении враг совершил авиационные удары в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Змиевка, Ольговка, Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.
Где расположена деревня Казачьи Лагеря: карта
Украинская авиация в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции РЕБ противника.