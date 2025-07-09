Более 180 боестолкновений, интенсивность не уменьшается: карта фронта 9 июля
- За минувшие сутки произошло 183 боевых столкновения, российские захватчики активно атакуют ключевые направления, но украинские воины держат оборону.
- Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении с 67 штурмовыми действиями, также активные атаки на Северо-Слобожанском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
- Украинские защитники отбили многочисленные штурмы, в частности на Новопавловском направлении, где отбили 36 атак, и на Лиманском направлении, где зафиксировано 19 атак за сутки.
Российские захватчики не уменьшают интенсивности штурмов и атак на ключевых направлениях. Враг продолжает использовать ракеты, авиабомбы и дроны-камикадзе, но украинские воины держат оборону.
За минувшие сутки произошло 183 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Ситуация на фронте 9 июля
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг активно обстреливает приграничье: зафиксировано 16 боестолкновений, 12 авиаударов, 21 управляемая авиабомба, 326 артобстрелов, из них 6 – из реактивных систем.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались штурмовать в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки – всего 11 атак.
На Купянском направлении российские войска атаковали четыре раза, в частности вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и Голубовки.
На Лиманском направлении зафиксировано 19 атак за сутки. Враг пытался давить в районах Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Торского, Редкодуба, Григорьевки и в направлениях Шандриголового и Среднего. Украинские защитники удержали позиции.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении враг атаковал четыре раза – вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения – в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении зафиксировано 10 атак – в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра, а также в направлениях Катериновки и Александро-Калиново.
На Покровском направлении горячее всего – 67 штурмовых действий. Оккупанты пытались прорвать оборону в районах Попового Яра, Полтавки, Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Разино, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Луча, Новосергиевки, Муравки, Алексеевки, Зеленого Кута, Орехового, а также в направлениях Покровска, Владимировки, Молодецкого и Новопавловки. Российские войска недавно продвинулись, в частности к Разино и Шевченко Первого.
Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 36 штурмов в районах Запорожья, Поддубного, Мирного, Комара, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя.
На Гуляйпольском направлении противник совершил одну атаку вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении наступательных действий не было.
На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались прорваться к украинским укреплениям.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.
К слову, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов – по состоянию на утро 9 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов.