У россиян 6 продвижений: карта фронта от Deep State на 12 февраля

Оккупанты движутся вперед в Донецкой и Луганской областях. Больше всего продвижений на Покровском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State. Также стало известно, что в ВСУ остановили процесс создания новых бригад, поскольку важно доукомплектовать имеющиеся. Об этом сообщил Павел Палиса.

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Как движется фронт по состоянию на 12 февраля

Аналитики нанесли на карту продвижение врага на Лиманском, Времовском, Покровском направлениях. На последнем есть сразу 4 продвижения оккупантов.

Враг продвинулся возле Макеевки, Новоселки, Шевченко, в Котлином, Андреевке и Дачном,

– говорится в заметке.

Смотрите карты Deep State по российским продвижениям:

В Генштабе на 8 утра 12 февраля сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко.

Согласно анализу ISW, на Торецком направлении были продвижение обеих сторон. А еще россияне продвинулись на восток Запорожской области.