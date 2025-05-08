Враг продвинулся возле 3 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState сказали, где именно
- Российские войска частично продвинулись в Донецкой области возле населенных пунктов Новоеленовка, Александрополь и Леонидовка.
- Аналитики DeepState обновили карту с данными о продвижении 7 мая.
Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте в наступлении. На этот раз оккупантам удалось продвинуться возле 3 населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 7 мая.
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Где продвинулся враг за последнее время
По данным аналитиков, за последние сутки оккупанты имели продвижение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.
Враг продвинулся в Новоеленовке, Александрополе и Леонидовке,
– написали в DeepState.
Оккупанты имели продвижение в Новоеленовке: смотрите на карте
Что происходит в Александрополе: смотрите на карте
Какова ситуация в Леонидовке: смотрите на карте
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К слову, за прошедшие сутки аналитики DeepState писали, что враг имел успехи у Каменки, что в Харьковской области, и Белогоровки в Луганской области.