На Покровском направлении почти 60 атак, на других значительно меньше: карта фронта на 29 апреля

29 апреля – уже 1161 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Героическое сопротивление Сил обороны захватчикам продолжается. За прошедшие сутки зафиксировано 178 боестолкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Какая ситуация на фронте сегодня и как выглядит карта боевых действий

Ночью Россия запустила по Украине сто "Шахедов", а в течение суток ВСУ ликвидировали более тысячи россиян.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника,

– сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении оккупанты 9 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло 7 атак. ВСУ отражали штурмовые действия в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили 6 атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты 10 раз атаковали в сторону Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении россияне совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Богатиря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не было.

А вот на Ореховском направлении россияне 5 раз штурмовали наши позиции вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 5 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что касается Курской области, то там произошло 15 боестолкновений. Оккупанты нанесли 17 авиаударов, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и совершили 338 обстрелов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.