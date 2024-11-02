Осложнения для ВСУ возле Курахово, враг усилил давление: обзор от DeepState

В последнее время давление россиян на город Курахово Донецкой области значительно усилилось новыми направлениями. Таким образом возникает угроза логистического обеспечения города.

Для активного наступления на Курахово враг привлек большое количество ресурсов на нескольких участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Что происходит на фронте

Российские захватчики активно штурмуют восточную часть Курахово через Максимильяновку, забегая на восточные окраины города. В то же время оккупанты не оставляют попытки прорваться в районе Островского.

Враг стремится продвинуться в направлении Курахово через другие населенные пункты: смотрите на карте

Также россияне пытаются выйти на дирекцию населенных пунктов Ильинка – Берестки, чтобы взять под контроль северную часть города. Для этого у оккупантов пока есть несколько вариантов, которые они развивают одновременно.

Враг хочет дойти до населенных пунктов Ильинка и Берестки: смотрите на карте

Речь идет о давлении со стороны Кураховки, за которую уже идет битва и прощупывание обороны в районе населенных пунктов Новоселидовка – Измаиловка. Силы врага привлечены там в достаточно большом количестве еще с момента стягивания для боев за Украинск – Цукурино – Горняк, количество не уменьшается.

Противник сосредотачивает силы возле Новоселидовки: смотрите на карте

Отдельно хочется выделить еще один отрезок фронта, где вырисовывается более масштабная цель московитов и которая является одной из типичных в битве за крупные города – взять под контроль логистику и постепенно окружать населенный пункт. Параллельно они просто уничтожают город,

– говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что после прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, противник активно продолжает свое движение через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, дойдя уже до отрезка Ясная Поляна – Максимовка – Трудовое.

Россияне имеют продвижение возле Трудового: смотрите на карте

"Если россияне будут продолжать успехи в продвижениях, сохраняя имеющиеся темпы, то выход на трассу Н15 Запорожье – Донецк не за горами, что и даст возможность перекрыть важнейший и основной логистический путь в город", – добавляют в DeepState.