ВСУ продвинулись в Торецке, россияне – возле Великой Новоселки: обзор карт фронта от ISW

Украинские военные продвинулись в Торецке, что в Донецкой области. В то же время враг имел успехи вблизи Великой Новоселки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. К теме Захватчики атакуют возле Торецка и штурмуют на Покровском направлении: карта фронта 1 марта Что происходит на фронте, по данным ISW Российские войска 1 марта продолжили наступательные операции вдоль украинского выступления в Курской области , но не имели продвижений. 28 февраля и 1 марта российские войска продолжали наступление на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки и на север от Суджи в районе Малой Локни, Викторовки и Новой Сорочины.

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. 28 февраля и 1 марта россияне продолжали наступать вблизи Привольного, Бурлацкого, Скудного, Днепроэнергии и Ровнополя. Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что российские силы продвинулись на юг от Бурлацкого. Российская армия осуществила ограниченную наземную атаку на юго-запад от Гуляйполя вблизи Чаривного 1 марта, но не имела подтвержденных продвижений.

вблизи Чаривного 1 марта, но не имела подтвержденных продвижений. На Херсонском направлении россияне также пробовали наступать, но успехов не имели. Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что украинские военные за сутки продвинулись в Торецке, а россияне давили в направлении Великой Новоселки в Донецкой области.