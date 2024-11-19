Оккупанты продвинулись в Донецкой области, операция на Курщине продолжается: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны опубликовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновленную линию боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте от ISW

Операция на Курщине – Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, показывают, что российские силы недавно продвинулись в северной Малой Локне (к северу от Суджи). Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Нижнего Клина (к юго-востоку от Коренево), леса Ольговка (к востоку от Коренево) и Мартыновки (к северо-западу от Суджи). Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям.

Российский милблогер утверждал, что украинские силы безуспешно контратаковали вблизи Дарыно (к юго-востоку от Коренево) и Нижнего Клина. В ISW пишут, что российские источники продолжали утверждать, что украинские силы безуспешно пытались вырваться из российского окружения у леса Ольговка.

На Харьковском направлении российские войска 17 и 18 ноября продолжали наземные атаки к северу от города возле Высокой Яруги и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В ISW со ссылкой на представителя Харьковской группировки войск Украины подполковника Евгения Романова, пишут, что он 18 ноября сообщил, что российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими группами, и добавил, что в последнее время вражеская армия увеличила количество авиаударов по украинским позициям в Харьковской области.

Луганская область – здесь цель России заключается в захвате остальной Луганской области и продвижение на запад к восточной Харьковской и северной Донецкой областей.

Вражеские войска недавно продвинулись в Купянск и к западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, но якобы записанные 13 ноября, показывают, как украинские силы берут российских пленных на улице Дзержинского в восточном Купянске указывает на то, что российские войска продвинулись в этом районе, вероятно, примерно 13 ноября. Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 17 ноября, показывают, что вражеские силы также недавно продвинулись на запад в полях к юго-востоку от Ямполовки (к западу от Кременной).

Российские милблогеры утверждали, что в городах Заоскольского микрорайона восточного Купянска продолжаются ожесточенные бои, хотя один милблогер отметил, что российские войска еще не закрепили позиции в этом районе. Российский источник утверждает, что их войска продолжают наносить удары по украинским понтонным переправам через реку Оскол. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Купянска в районе Кучеровки; к юго-востоку от Купянска возле Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Колесниковки; на юго-запад от Сватово возле Новоегоровки, Твердохлебово, Чернещины; и на северо-запад от Кременной возле Новолюбовки, Грековки и Тернов 17 и 18 ноября.

Донецкая область – российские силы недавно продвинулись на Северском направлении во время продолжения наступательных операций 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к югу от Белогоровки (к северо-востоку от Северска). В понедельник, 18 ноября, российские войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись, пишут в ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Селидово (на юго-восток от Покровска) и на север от Петровки. Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше к северу от Петровки, к северу от Григорьевки и к югу от Лысовки (оба к юго-востоку от Покровска). Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям.

В понедельник, 18 ноября, российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Зари (к северо-востоку от Курахово), однако ISW не нашло визуальных доказательств этого утверждения.

В ISW пишут, что вражеские силы продвинулись на Угледарском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 18 ноября. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска продвигались в пределах южного Трудового (к северо-востоку от Угледара) и к юго-западу от Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

Российские войска 17 и 18 ноября продолжали наступление в районе границы Донецко-Запорожской области на юг от Великой Новоселки возле Макаровки и на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Новодаровки и Ровнополя, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

18 ноября российские войска продолжили штурм западной части Запорожской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

17 и 18 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в восточном (левобережном) Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.