ВСУ продвинулись возле Славянска и осуществляют контрнаступления: отчет и карты ISW

Российская армия осуществляет наступления на всех направлениях фронта, но не везде имеют успехи. Враг пытается захватить стратегические точки, однако защитники дают ему отпор.

О том, где были продвижения россиян и ВСУ, пишет Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась линия фронта в Украине?

Враг совершил атаки на Сумщине в районе Белой Березы, Новой Сечи и Яблоновки. У Варачино и Юнаковки ВСУ осуществили контрнаступление.

На днях российские войска наступали в Харьковской области вблизи Волчанска, Старицы, Прилипки, Графского, Вильчи, Волчанских Хуторов и Симиновки.

Противник атаковал на Купянском направлении возле Кутковки, Фиголевки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Куриловки и Новоосиново.

Российские войска атаковали к северу от Боровой в районе Новоплатоновки, Богуславки, Новосергиевки, Шиковки, Степового и Александровки.

Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении – в Резниковке. Враг действовал возле Северска, Платоновки, Бондарного, Дибровы и в направлении Рай-Александровки и Никифоровки, Закитного и Дроновки.

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону возле Святогорска и Новоселовки, Дробышево, Заречного, Ставок, Ямполя. Также там продолжались контратаки бойцов ВСУ.

Российские войска недавно провели инфильтрацию в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Атаки вражеской пехоты состоялись вблизи Приволья, Голубовки, Миньковки, Маркового, Новомаркового, Часова Яра, Орехово-Васильевки, Берестока, Плещеевки, Щербиновки, Клебан-Быка, Иванополье, Ильиновки, Степановки, Николайполье, Русиного Яра, Новопавловки, Софиевки и на Райского. Силы обороны Украины также провели контратаки.

Боевые действия на разных направлениях / Карты ISW

Возле Доброполья также продолжаются боевые действия. Враг пытался атаковать в районе Кучерова Яра, Торецкого, Вольного, Ивановки, Заповедного. Возле Нового Донбасса защитники смогли остановить врага.

Враг наступал на населенные пункты в районе Покровска: вблизи Гришино, Шевченко, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего и Сергеевки.

Оккупанты на днях атаковали вблизи самой Новопавловки, возле Муравки и Филии, но не продвинулись вперед.

На Александровском направлении враг действовал возле самой Александровки и вблизи Вербового и Вишневого. Продвижений противника не было.

На Гуляйпольском направлении россияне атаковали возле Святопетровки, Зеленого, Терноватого, Нового Запорожья, Даниловки, Доброполье, Варваровки, Сладкого, Железнодорожного, Староукраинки и Мирного.

Российские войска наступали на Ореховском направлении в районе Степногорска, Плавней, Павловки, Приморского, Речного, Новояковлевки и Новобойковского.

Что известно о последних операциях ВСУ?