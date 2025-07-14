Враг продвигается возле Покровска и к админгранице Днепропетровщины, – DeepState
- Российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой области, пытаясь окружить Покровск.
- Враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калинового, Попового Яра, Поддубного, Бойковки и Мирного.
- Мирное и Поддубное находятся у границ Днепропетровской области; в Сумской области наблюдается стабилизация, без успеха для россиян.
- Ранее враг оккупировал Разино и продвинулся возле Возрождения, Торецка, Дилиевки и Красного Первого, пытаясь окружить Покровск.
По информации DeepState, российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов. Все они расположены в Донецкой области.
Россия имеет целью окружить Покровск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулся враг на фронте 13 июля?
По данным DeepState, враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калиново, Попового Яра, Поддубного, в Бойковке и Мирном.
Все указанные населенные пункты расположены в Донецкой области. Мирное и Поддубное расположены у границ Днепропетровской области. Сегодня россияне также не получили никакого успеха в Сумской области, что свидетельствует об определенной стабилизации на этом направлении.
Враг продвигается на Покровском направлении: смотрите на карте
Россияне продвигаются к админграницам Днепропетровщины: смотрите на карте
Напомним, ранее 13 июля Deep State сообщали, что враг оккупировал Разино, а также продвинулся возле Возрождения, Торецка, Дилиевки и Красного Первого. Фактически враг пытается реализовать свой замысел по окружению Покровска.