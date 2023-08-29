Российское посольство в ЮАР опубликовало карту мира, на которой Крым – территория Украины
Россия наконец-то смогла признать, что Крым – это Украина. Ведь в соцсетях российского посольства в Южно-Африканской Республике была опубликована карта с украинским Крымом.
Это произошло 28 августа 2023 года. По состоянию на 29 августа Россия уже удалила сообщение, однако в сети активно распространили скриншоты, пишет 24 Канал.
Смотрите также Есть полный консенсус с партнерами, что Украина может уничтожать все российское в Крыму, – Подоляк
Что известно о публикации российского посольства в ЮАР
Реальность нового многополярного мира,
– подписало российское посольство мечту о расширении БРИКС.
В сообщении также была карта мира, на которой обозначены страны, которые могут стать членами БРИКС в 2024 году.
На карте оккупированный страной-агрессором Крым обозначили как часть Украины, что является правдой. Российские территории Кремль обозначил зеленым.
Россия обозначила Крым украинским / Скриншот из соцсетей российского посольства
Что известно о расширении БРИКС
- Следует заметить, что БРИКС – это сокращенно от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Его считают блоком, который рассматривается как противовес Западу.
- Саммит БРИКС состоялся 22 – 24 августа 2023 года в Южно-Африканской Республике. Владимир Путин на него поехать не смог из-за ордера на арест, который выдали в Гааге. Вместо российского диктатора туда ездил глава российского МВД Сергей Лавров. Вместо этого Путин выступал из России по видеосвязи.
- Кстати, именно во время этого саммита страны БРИКС решили пригласить Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты. Американский политолог Рамиз Юнус заявил, что членство этих 6 стран должно начаться 1 июля 2024 года.
- Также эксперт объяснил, что для Украины это ничего не значит. Ведь даже в возможном расширенном составе БРИКС не составит конкуренции ЕС или G7.