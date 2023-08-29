Российское посольство в ЮАР опубликовало карту мира, на которой Крым – территория Украины

Россия наконец-то смогла признать, что Крым – это Украина. Ведь в соцсетях российского посольства в Южно-Африканской Республике была опубликована карта с украинским Крымом.

Это произошло 28 августа 2023 года. По состоянию на 29 августа Россия уже удалила сообщение, однако в сети активно распространили скриншоты, пишет 24 Канал.

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Что известно о публикации российского посольства в ЮАР

Реальность нового многополярного мира,

– подписало российское посольство мечту о расширении БРИКС.

В сообщении также была карта мира, на которой обозначены страны, которые могут стать членами БРИКС в 2024 году.

На карте оккупированный страной-агрессором Крым обозначили как часть Украины, что является правдой. Российские территории Кремль обозначил зеленым.

Россия обозначила Крым украинским / Скриншот из соцсетей российского посольства

Что известно о расширении БРИКС