По-новому будут отображаться на карте: как теперь найти "Пункты Несокрушимости"

На всей территории нашего государства начали функционировать места, где можно подзарядить телефоны и согреться. В Офисе Президента рассказали об изменениях в обозначениях на интерактивной карте "Пунктов Несокрушимости".

Из-за постоянных атак оккупантами критической инфраструктуры нашего государства эта зима обещает быть тяжелой, однако огорчаться не стоит, поскольку есть "Пункты Несокрушимости". Это места для обогрева и подзарядки мобильных гаджетов, в которых будут рады видеть каждого гражданина Украины.

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Как обновилась карта "Пунктов Несокрушимости"

Заместитель руководителя Офиса Президента в своем телеграм-канале рассказал об изменениях в карте мест для обогрева. По его словам, на онлайн-карте теперь будут отображаться следующие три основных категории:

непосредственно "Пункты Несокрушимости" – то есть места, которые обустроили областные власти и ГСЧС; в таких пунктах бесплатные – генераторы, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка.

"Пункты Несокрушимости", которые организовал бизнес – там есть возможность подзарядить телефон и согреться; а вот все остальные "опции" по усмотрению владельца частной компании;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии; важно, что они не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

Интерактивная карта "Пунктов Несокрушимости": ищите места для обогрева неподалеку

Кроме того, Тимошенко отметил, что власть время от времени будет инспектировать "Пункты Несокрушимости".

Это для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты,

– написал заместитель главы ОП.

Как выглядят "Пункты Несокрушимости"

Уже несколько дней в сети распространяются кадры мест для обогрева из разных уголков нашего государства. Из фотографий, которые публикуют люди, понятно, что такие "Пункты Несокрушимости" чрезвычайно уютны и люди в них могут найти все необходимое. Вы можете увидеть, как обустроили такие места для обогрева в Киевской, Черкасской, Ровненской и других регионах в этом материале 24 Канала.



Какие услуги доступны в "Пунктах Несокрушимости" / Картинка 24 канала

Кроме того, напомним, что "Пункты Несокрушимости" обустраивают даже в отделениях полиции. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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