"ЗНР" без Запорожья: какие украинские территории хочет аннексировать Путин – объясняем на карте

Российский диктатор Владимир Путин второй раз менее чем за 10 лет решил аннексировать территории Украины. После аннексии Крыма в 2014 году Путин стремится захватить себе территории сразу четырех украинских областей.

В течение 23 – 27 сентября Россия проводила фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, пишет 24 канал. Вполне прогнозируемо российская пропаганда придумала едва ли не стопроцентную поддержку присоединения к составу России в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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В ночь на 30 сентября сообщили, что Путин подписал бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Речь идет об оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

К проведению "референдумов" и аннексии украинских территорий Путина вынудили несколько факторов, среди которых контрнаступление ВСУ по нескольким направлениям. Также лидеру Кремля нужна какая-то "победа" для внутреннего потребителя, чтобы "вдохнуть" глоток свежего воздуха в частичную мобилизацию, которая продолжается с заметным скрипом.

Аннексия Херсонщины

Значительная часть территории Херсонской области находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабной войны. Именно там гауляйтеры чаще всего заявляли о "референдумах", дату которых переносили по меньшей мере 4 раза.

Провести псевдореферендум в Херсонской области оккупантов заставило вышеупомянутое наступление ВСУ на Херсон. Украинские защитники взяли под огневой контроль логистику врага, которому стало сложно перебрасывать силы на правый берег.

Кроме того, наши воины прорвали первую линию обороны. Поэтому оккупанты логически начали опасаться, что ВСУ скоро выбьют их из Херсона.

На карте территория Херсона, которую хочет аннексировать Россия

Россия хочет аннексировать Запорожскую область без ключевого города

В первые дни войны врагу удалось оккупировать часть Запорожской области, в частности, Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Однако оккупантам не удалось захватить Запорожье.

Как и на Херсонщине, оккупанты провели свой "референдум" разве что на части территории Запорожской области. По меньшей мере, этот факт уничтожает все аргументы россиян относительно законности псевдореферендума.

На Запорожье захватчики постоянно угрожают взорвать Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре. Также враг регулярно обстреливает Запорожье.

Однако оккупантов постоянно преследует "хлопок", в частности в Мелитополе и в других городах.

На карте территория Запорожья, которую хочет оккупировать Россия

Анексия Донбасса с уничтоженным Мариуполем

Россия пыталась оккупировать Мариуполь в 2014 году, но потерпела неудачу. Вторую попытку враг реализовал весной 2022 года, когда стер Мариуполь с лица земли сверхтяжелыми бомбами. Россияне депортировали значительную часть населения Мариуполя, а остальные бежали из города в первые дни войны.

Часть Донецкой области, в том числе областной центр, оккупированы еще с 2014 года. Сейчас в Донецкой области одни из самых ожесточенных боев и у наших защитников есть успехи. В частности, в ВСУ заявили, что операция по окружению россиян возле Лимана находится "на этапе завершения".

На карте оккупирована территория Донбасса

России не удается оккупировать Луганскую область

Российские военные в июне сумели захватить последние крупные города в Луганской области – Северодонецк и Лисичанск. После этого россиянам все равно не удалось выйти на административные границы Луганской области.

Украинские защитники отвоевали Белогоровку и даже были замечены на въезде в Северодонецкий район.

На карте оккупирована территория Луганской области

Резюмируя ситуацию, следует сказать, что Путину уже сейчас не удается повторить "крымский сценарий", когда был аннексирован весь Крым. В каждой области, которую хочет аннексировать Путин, Украина контролирует определенную территорию.

При этом следует напомнить, что в Кремле заявляли, что будут расценивать удары украинской армии по временно оккупированным территориям, как обстрел России. Но Москва, например, никак не ответила на удары ВСУ по Крыму, хотя угрожала "катастрофическими последствиями".

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