По всей Украине объявляли тревогу: зафиксировали взлет МиГ-31 на территории России
15 августа 2023, 15:30Читати новину українською
Российские оккупанты активизировали авиацию, в результате чего по всей территории Украины объявили тревогу. В таких случаях следует быть особенно внимательным, поскольку существует угроза для жизни.
Во вторник, 15 августа, около 15:30 сигналы воздушной тревоги раздались по всей территории нашего государства. В этом материале 24 Канала читайте об этом подробно.
Смотрите также Незаметные для радаров – бесшумные убийцы: как и чем "супердроны" Luna NG помогут УкраинеОперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Что известно о тревоге16:29 Стартовали отбои. Людей просят внимательно следить за ситуацией и в случае нового объявления об угрозе уходить в укрытие.15:29 Мониторинговые группы уточнили, что поднялся истребитель МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". В то же время, самолет могут сопровождать истребители Су-30СМ.15:28 В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с российского аэродрома "Саваслейка".
15:27 Карта воздушных тревог стала красной из-за объявления о возможной опасности с неба. Собственно, сирены слышали жители:
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Харьковской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Херсонской;
- Черновицкой;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Винницкой;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Львовской;
- Черкасской;
- Хмельницкой;
- Волынской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Киевской области и Киева.
Карта воздушных тревог по состоянию на 15:27, 15 августа
Утренняя атака на Украину
- Под утро 15 августа российские захватчики выпустили по нашему государству 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 ракеты типа Х-22, 20 ракет типа Х-101/Х-555 и 4 ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО ликвидировала 16 целей – среди них "Калибры" и Х-101/Х-555.
- Во время этого массированного комбинированного удара были под прицелом и западные регионы. Попадания зафиксировали во Львовской и Волынской областях. В результате атаки было повреждено немало жилищной инфраструктуры и промышленное предприятие.
- Кроме того, есть немало пострадавших среди гражданского населения. Им оказывают всю необходимую помощь медики. И вместе с тем известно о трех людях, погибших из-за обстрела Луцка.