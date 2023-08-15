По всей Украине объявляли тревогу: зафиксировали взлет МиГ-31 на территории России

15 августа 2023, 15:30
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Российские оккупанты активизировали авиацию, в результате чего по всей территории Украины объявили тревогу. В таких случаях следует быть особенно внимательным, поскольку существует угроза для жизни.

Во вторник, 15 августа, около 15:30 сигналы воздушной тревоги раздались по всей территории нашего государства. В этом материале 24 Канала читайте об этом подробно.

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Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Что известно о тревоге

16:29 Стартовали отбои. Людей просят внимательно следить за ситуацией и в случае нового объявления об угрозе уходить в укрытие.15:29 Мониторинговые группы уточнили, что поднялся истребитель МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". В то же время, самолет могут сопровождать истребители Су-30СМ.15:28 В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с российского аэродрома "Саваслейка".

15:27 Карта воздушных тревог стала красной из-за объявления о возможной опасности с неба. Собственно, сирены слышали жители:

  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Херсонской;
  • Черновицкой;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Винницкой;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Львовской;
  • Черкасской;
  • Хмельницкой;
  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Киевской области и Киева.


Карта воздушных тревог по состоянию на 15:27, 15 августа

Утренняя атака на Украину

  • Под утро 15 августа российские захватчики выпустили по нашему государству 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 ракеты типа Х-22, 20 ракет типа Х-101/Х-555 и 4 ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО ликвидировала 16 целей – среди них "Калибры" и Х-101/Х-555.
  • Во время этого массированного комбинированного удара были под прицелом и западные регионы. Попадания зафиксировали во Львовской и Волынской областях. В результате атаки было повреждено немало жилищной инфраструктуры и промышленное предприятие.
  • Кроме того, есть немало пострадавших среди гражданского населения. Им оказывают всю необходимую помощь медики. И вместе с тем известно о трех людях, погибших из-за обстрела Луцка.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак