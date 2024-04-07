Попробуют продвигаться: какое направление россияне считают самым выгодным для себя

Россия уже летом может начать наступление на Донбассе. Аналитики предполагают, что враг, вероятно, сосредоточит свои усилия на западе Донецкой области.

К тому же российские войска смогут осуществлять наступательные действия только на одном оперативном направлении, но при условии, если сформируют достаточное количество резервов и сил. Почему именно запад Донецкой области выгодный для россиян, объяснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Перспективное направление

Оккупационное войско чувствует себя на Донбассе наиболее уверенно и видит потенциал для дальнейшего развития наступательных действий. Значительная часть этой территории более 10 лет под оккупацией.

Конечно, не все регионы, некоторые россияне оккупировали после 2022 года, но глубокие тылы, в частности Донецк и Луганск, уже 10 лет под российским контролем. Присутствие проукраински настроенных людей там минимальное количество или их вообще нет,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Сейчас россиян очень беспокоят территорий, которые оккупированы после полномасштабного вторжения. Ведь там есть проукраинские движения, которые передают нашей разведке информацию о перемещении, периодических прилетах по местам скопления российских офицеров и тому подобное.

Украинские спецслужбы делают периодические вылазки за линию фронта, диверсионные акции, минируют, взрывают или делают разведку. Это россиян очень беспокоит,

– сказал Ступак.

Поэтому, по его мнению, Восточное направление для врага более понятное, логистически настроенное. Также это перспектива наступления и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Показать, что промежуточные результаты есть, очередную медальку на эту тему изготовить, отпраздновать и пытаться двигаться дальше", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Где могут наступать россияне летом: смотрите на карте

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