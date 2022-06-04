Картину продали за рекордную цену: "Вернись живым" провели аукцион для поддержки ВСУ

В фонде "Вернись живым" провели благотворительный аукцион в поддержку украинских защитников. Одну из работ украинского художника продали более чем за 100 тысяч долларов.

Об этом 24 канала рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. На аукционе Art can help выставили 26 художественных работ, среди которых полотна выдающихся украинских художников. В частности, Ивана Марчука, художницы-модельерки из Бучи Любови Панченко, умершей в результате оккупации, и живописи Марии Примаченко.

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Картину продали за 120 тысяч долларов

Глава фонда "Вернись живым" отметил, что в целом это не первый их аукцион, но первый подобного формата.

"Картину Марчука продали, если не ошибаюсь, за 120 тысяч долларов, 50% из которых будут перечислены на фонд, остальные 50% пойдут владельцу, если я правильно помню. Но подробные итоги мы подведем позже, только вчера вечером (3 июня – 24 канал) он и завершился", – сказал Тарас Чмут.

За рекордную сумму продали картину "Сад соблазна". В пресс-службе аукционного дома Goldens, который и организовал соответствующее событие, рассказали, что это произведение из редкой серии натюрмортов Ивана Марчука.

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Этот аукцион стал выдающимся для дома и тем, что в ходе торгов был установлен новый рекорд на украинских аукционах среди произведений искусства современных украинских художников – именно произведение Ивана Марчука "Сад соблазна". До этого полотна живых украинских художников никогда еще не продавались на аукционах в Украине за такие суммы.

Что об аукционе сказал Иван Марчук

Сумма за картинку – 120 тысяч долларов вместе с налогами. Конечная ставка составила 100 тысяч долларов.

Художник Иван Марчук в своем фейсбуке отреагировал на аукцион в целом за час до завершения торгов.

"Убежден, что владелец получит наслаждение от произведения, а также удовольствие от причастности к благородной миссии поддержать нашу армию и страну в час большого бедствия, когда решается вопрос: быть или не быть украинской культуре и украинцам", - написал художник.

После свершения аукциона и фактически установления рекордной суммы за картинку "Сад соблазна" Иван Марчук написал: "Искусство должно преодолеть дикость".

К слову, ранее на аукционе продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока" за 500 тысяч долларов.

Тарас Чмут о благотворительном аукционе фонда "Вернись живым": смотрите видео