На Покровском направлении и на Курщине фронт движется с обеих сторон: карты ISW на 7 января

ISW обнародовали традиционный отчет о ситуации на фронте. На некоторых направлениях есть продвижение обеих сторон.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Что происходит на фронте на 7 января

В Харьковской области россияне продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска 5 и 6 января, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Также 5 и 6 января наступали к северо-востоку от Купянска в районе Петропавловки и Синьковки. 6 января нанесли удары по переправам через реку Оскол. Когда враг не может двигаться на бронетехнике из-за плохой погоды, он отправляет пехоту. Солдатам иногда приходится проходить до 10 километров пешком, чтобы добраться до линии фронта.

Российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций на Лиманском направлении 6 января. Они захватили Ивановку.

Оккупанты продолжали наступательные операции возле Белогоровки (северо-восточнее Северска) 5 и 6 января, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Огневые группы насчитывали по 2 – 4 человека.

5 и 6 января россияне вели наступательные действия вблизи и в пределах самого Часового Яра, а также к югу от Часового Яра возле Белой Горы, Ступочек и Предтечиного. Подтвержденных успехов не было, тактика наступления малыми пехотными группами не изменилась.

А вот в Торецке есть вражеское продвижение – на улицах на севере и северо-западе.

Карты ISW на 7 января 2025 года

На Покровском направлении продвигаются обе стороны. ВСУ движутся на северо-западной окраине Воздвиженки (к востоку от Покровска). Оккупанты продвинулись на северо-восток от Волчьего (на юго-запад от Покровска).

Российские войска вели наступательные действия под самым Курахово; на северо-запад от Курахово вблизи Петропавловки и Славянки; на запад от Курахово у Дачного и Константинополя; на юго-запад от Курахово у Зеленовки 5 и 6 января.

Также продолжали наступление в районе Великой Новоселки – без подтвержденного продвижения. И в Запорожской области в районе Новоданиловки (к северу от Работино). Продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 5 и 6 января, подтверждения продвижений нет.

На Курской области украинские силы продвинулись в южном Бердине, центральном Русском Поречном и центральном Новосотницком (все – северо-восточнее Суджи). Россияне продвинулись на запад от Малой Локни (на северо-запад от Суджи).