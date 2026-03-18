ВСУ имеют 3 продвижения, на одном из направлений не было боев: карты ISW на 18 марта

Аналитики ISW выложили актуальные карты фронта на утро 18 марта. Там учтены события, которые произошли в предыдущий день, 17 марта.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Важно, что Силы обороны активно уничтожают российскую технику в ближнем тылу оккупантов.

Где наступали и где продвинулись россияне на 18 марта?

Россияне продолжили наступление, но не достигли прогресса на севере Сумщины, севере Харьковщины, на Купянском, Боровском направлениях, в тактическом районе Константиновка – Дружковка, на Добропольском, Покровском, Новопавловском направлениях.

Впрочем, российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 марта, на которых видно, как украинские войска наносят удар по российской пехоте и мотоциклисту в южной части Железнодорожного (к западу от Гуляйполя), свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в этом районе,

– пишут ISW.

17 марта российские войска продолжали ограниченные наземные наступления к юго-западу от Херсона вблизи острова Белогрудый, но не продвигались вперед.

На направлении Большого Бурлука не было боев 17 марта.

Карты ISW за 17 марта 2026 – на утро 18 марта

Какие продвижения ВСУ есть на 18 марта?

Украинские войска продвинулись на Славянском и Александровском направлениях, также на западе Запорожской области:

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил 17 марта об отсутствии российского присутствия в Лимане, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, очистили ранее оспариваемые части Лимана раньше.

Украинские войска недавно продвинулись к северу от Новоивановки (к юго-востоку от Александровки).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Новоданиловки (к югу от Орехова).

Что еще заметили в ISW?

Российское пропагандистское агентство ТАСС выложило сюжет, в котором говорится, что оккупанты в Покровске два месяца маскировались под местных жителей, проводя разведку в ближнем тылу Украины. Таким образом россияне признали, что совершили вероломство. Об этом рассказал герой России унтерофицер (сержант) Владислав Ивикеев. Причастны российский 506 мотострелковый полк (27 мотострелковая дивизия, Центральный военный округ).

А представитель 3 армейского корпуса Украины Александр Бородин сообщил, что россияне очень активно пользовались FPV на Лиманском направлении. По крайней мере украинские бойцы еженедельно сбивали более 1500 российских беспилотников.