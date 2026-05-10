Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как эти животные стали частью быта бойцов на позициях. Один из них уже привык ездить на броне, а другая впоследствии принесла военным еще одну неожиданную историю.

Спасенные животные на позициях военных

Истории о спасенных животных на фронте давно не исключение. В блиндажах, окопах, заброшенных домах и посадках, где держат позиции военные, почти всегда есть кто-то, кого вытащили из голода, одиночества или после обстрелов.

Казалось бы, эта история совсем не является новостью. В каждом блиндаже, в каждом окопе, в доме, в посадке, где живут военные, есть такие истории,

– рассказала Черненко.

В таких эпизодах для бойцов важно не только само спасение. Эти животные становятся частью ежедневного быта и возвращают ощущение дома, за которое люди держатся даже на самых сложных направлениях.

Ребятам самим очень важно видеть и слышать такие добрые истории. Это фрагмент их жизни, это фрагмент их быта, это то, что даже в любых условиях все равно приближает их как-то домой,

– сказала корреспондентка.

Так у танкистов 41 отдельной механизированной бригады появились собака Каштан и кошка Ирина. Обоих животных вывезли из Сумщины, а дальше они поехали вместе с военными и стали для них не случайными подопечными, а частью привычной фронтовой жизни.

Как Каштан стал членом экипажа

Каштан появился у танкистов во время работы на Сумщине, когда бойцы забрали его из Юнаковки. Пса оставили на цепи после обстрела дома, и военные просто не смогли пройти мимо, поэтому забрали его с собой.

Его ребята забрали в населенном пункте Юнаковка. Хозяева привязали его на цепи, по дому был обстрел, и они его спасли,

– рассказал военный.

Тогда Каштан был худой и напуганный, но очень быстро привык к людям, технике и постоянным переездам. Теперь он ездит вместе с экипажем на броне, не пугается грохота и ведет себя так, будто давно служит рядом с бойцами.

Он уже как семья наша, постоянно с нами. Только куда мы переезжаем, он постоянно с нами,

– сказал боец.

На позициях Каштан стал для военных не только любимцем, но и своеобразной живой сигнализацией. Когда над ними появляются "Шахеды" или что-то летит в небе, пес выбегает раньше людей, начинает лаять и дает понять, что рядом опасность.

Какой подарок бойцам сделала кошка Ирина

Рядом с Каштаном у танкистов живет и кошка Ирина, которую бойцы тоже вывезли из Сумщины. Она поселилась у водителя бензовоза, из-за чего военные в шутку дали ей свой позывной и назвали "кошкой-заправщицей".

Из Поповки забрали котенка. Зовут Ирина. Она живет с нами, выручает нас от мышей, поэтому за продукты можно не волноваться,

– рассказал военный.

Сначала Ирина тяжело переносила дорогу и новое место, но со временем привыкла к постоянным переездам вместе с бойцами. Первую долгую поездку она почти всю провела спрятанной в кабине, а теперь уже так же стала частью фронтового быта, как и пес.

Первый раз, как забрали ее котенком, она по всей кабине бегала, кричала, а потом между сиденьями спряталась и спала. Так ехали 900 километров,

– сказал боец.

Впоследствии эта история получила еще более теплое продолжение, потому что Ирина привела котят. Так одна спасенная жизнь на войне превратилась сразу в несколько новых, а у малых уже даже начали появляться свои желающие.

