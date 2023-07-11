Накроют площадь футбольного поля: в чем основные преимущества кассетных боеприпасов

США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. В него вошли кассетные боеприпасы – оружие, которое значительно поможет украинским военным бороться с российскими оккупантами.

О преимуществах кассетных боеприпасов 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, изменит ли это ход войны.

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Площадь поражения

Кассетный снаряд может накрыть площадь равноценную по размерам футбольного поля с расположением на ней соответствующей техники. Его элементы не способны полноценно уничтожить танк или что-нибудь подобное, но поразить и повредить – в этом его основное преимущество.

Поврежденная техника убирается с поля боя, а значит, это огромная нагрузка на моторесурс. Следует применять МТ-ЛБ или другой тягач, а также отвлекать часть личного состава,

– отметил Черник.

К тому же обычный снаряд делает воронку на 5 метров в одной точке. Кассетный может сделать 72 на глубину в метр и мелкими обломками поразить все вокруг.

Петр Черник о преимуществах кассетных снарядов: смотреть видео

Ликвидация оккупантов

Помимо повреждения техники кассетный боеприпас рассчитан на эффективную ликвидацию личного состава врага. Он невелик по размерам и способен прилетать в любые щели. Например, траншеи блиндажей и так далее.

"Это не оружие, которое изменит ход войны. Но это оружие, которое существенно улучшит ликвидацию противника. Это еще один крепкий кирпич в создании нашей победы", – добавил военный эксперт.

Передача кассетных боеприпасов Украине: основные новости

США достаточно долго медлили с передачей Украине кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что это оружие "создает риски для гражданского населения" и именно поэтому так долго откладывалось это решение.

В свою очередь Джо Байден заявил, что ему понадобилось время, чтобы пойти на такое решение. Он обсуждал этот вопрос с союзниками. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил за такую помощь.

Ранее украинский Министр обороны Алексей Резников заявил о 5 принципах, где будут использоваться кассетные боеприпасы. Главное – украинские защитники не будут подвергать опасности гражданское население.

Это вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниц, и рассыпающихся по широкой площади при взрыве. Они предназначены для повреждения обширной территории, уничтожения живой силы, техники, разрушения сооружений и создания препятствий на поле боя.