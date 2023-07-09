Тактика ведения боевых действий ВСУ изменится: Жданов объяснил важность кассетных боеприпасов

Вечером 7 июля стало известно, что США решили передать Украине кассетные боеприпасы. С ними Силы обороны смогут уничтожать российских захватчиков гораздо экономнее.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он напомнил, что международные конвенции не запрещают применять кассетные боеприпасы по военным целям.

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"Наличие кассетных боеприпасов кардинально изменит тактику ведения боевых действий. Чтобы накрыть взводный опорный пункт, мы сегодня тратим 20 – 30 боеприпасов, а если накрыть кассетными, то будет достаточно 5 – 6 боеприпасов", – пояснил Жданов.

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Для выведения из строя артиллерийских систем или ПВО потребуется еще меньше – всего 2 – 3 боеприпаса.

Как Украина будет применять кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы – вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику, разрушают постройки, создают препятствия на поле боя.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при применении кассетных боеприпасов Киев будет руководствоваться определенными принципами. В частности, Силы обороны будут использовать эти боеприпасы только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.

Кстати, Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко

Президент США Джо Байден отметил, что решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины "было очень тяжелым". В то же время он отметил важность снарядов, которых постоянно не хватает на поле боя.

Кассетные боеприпасы были частью нового пакета военной помощи США. Его общая стоимость составляет 800 миллионов долларов.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что, скорее всего, Силы обороны будут применять эти снаряды на открытых территориях. Так удастся правильно выставить баланс сил.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.