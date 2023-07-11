Обладают чрезвычайным действием, – Гуменюк объяснила, как ВСУ будут использовать кассетные снаряды

Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов в рамках следующего пакета военной помощи. Такое оружие оказывает мощное действие и к его использованию будут относиться с максимальной ответственностью.

Об этом 24 Каналу сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Кассетный боеприпас увеличивает площадь поражения, а это означает, что примененный на поле боя, там, где есть скопление врага, он даст большие результаты боевой работы, чем другие снаряды.

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"Использование кассетных боеприпасов в мире тяготеет к запрету, поскольку они оказывают чрезвычайное действие, – следовательно, их применение должно быть очень осторожным, с учетом норм международного права. Будем применять их именно в таком смысле, – там, где есть скопления врага и вражеской техники, направляя исключительно на позиции оккупантов", – заверила спикер ОК "Юг".

Она напомнила, что Украина имеет дело со страной-агрессором, население которой в пять раз превышает наше. Поэтому нам нужно оружие, которое поможет выровнять этот баланс.

Кассетные боеприпасы будут использовать в местах скопления врага: смотрите видео

"Снарядный голод"

Ни Североатлантический альянс, ни Европа, ни любая другая страна мира не готовились к такой длительной и жестокой войне, в которой оказалась Украина. Того количества оружия, которое необходимо, чтобы унять такого сумасшедшего врага, не было ни у кого.

"В настоящее время все страны осознают: чтобы поддержать Украину, необходимы определенные мощности, в том числе и по количеству боеприпасов. Они переориентируют свое производство, ведь очевидно, что враг останавливаться не собирается, он продолжает угрожать всему миру", – сообщила Гуменюк.

Кассетные боеприпасы Кассетные средства поражения содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов (суббоеприпасов), разбрасываемых на заданной высоте над поверхностью земли. Разбросанные над определенной территорией боевые элементы обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.



Использование кассетных снарядов запрещено международным правом, поскольку они оказывают неизбирательное действие и наносят значительные повреждения.

Вооружение для Украины